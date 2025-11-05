Slalom Build Arkitekto ng Solusyon Sahod sa Canada

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang median na Arkitekto ng Solusyon kompensasyon in Canada package sa Slalom Build ay umabot sa CA$143K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Slalom Build. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Kabuuan bawat taon
CA$143K
Antas
L5
Pangunahing Sahod
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$2K
Mga taon sa kumpanya
7 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Slalom Build?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa Slalom Build in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$177,047. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Slalom Build para sa Arkitekto ng Solusyon role in Canada ay CA$166,221.

