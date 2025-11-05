Slalom Build Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Toronto Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Toronto Area sa Slalom Build ay mula CA$99K bawat year para sa Engineer hanggang CA$129K bawat year para sa Senior Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Toronto Area package ay umabot sa CA$108K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Slalom Build. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Engineer
CA$99K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
