Slalom Build Inhinyero ng Software Sahod sa Canada

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Canada sa Slalom Build ay mula CA$101K bawat year para sa Engineer hanggang CA$139K bawat year para sa Architect. Ang median na yearng kompensasyon in Canada package ay umabot sa CA$109K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Slalom Build. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo