SIX Arkitekto ng Solusyon Sahod

Ang average na Arkitekto ng Solusyon kabuuang kompensasyon in Switzerland sa SIX ay mula CHF 108K hanggang CHF 150K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SIX. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CHF 115K - CHF 136K
Switzerland
Karaniwang Range
Posibleng Range
CHF 108KCHF 115KCHF 136KCHF 150K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa SIX?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa SIX in Switzerland ay may taunang kabuuang bayad na CHF 150,120. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SIX para sa Arkitekto ng Solusyon role in Switzerland ay CHF 107,778.

