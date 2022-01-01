Direktoryo ng mga Kumpanya
Similarweb
Similarweb Mga Sweldo

Ang sahod ng Similarweb ay mula $65,553 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst sa mababang hanay hanggang $204,000 para sa isang Konsultant sa Pamamahala sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Similarweb. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $111K

Data Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $112K
Manager ng Produkto
Median $100K

Data Analyst
Median $65.6K
Manager ng Software Engineering
Median $133K
Business Analyst
$76.1K
Graphic Designer
$96K
Konsultant sa Pamamahala
$204K
Marketing
$77K
Disenyor ng Produkto
$201K
Sales
$96.1K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Similarweb ay Konsultant sa Pamamahala at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $204,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Similarweb ay $100,412.

Iba pang Resources