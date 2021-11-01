Direktoryo ng mga Kumpanya
Signify
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Signify Mga Sweldo

Ang sahod ng Signify ay mula $14,480 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $251,250 para sa isang Disenyor ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Signify. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Median $14.5K
Siyentipiko ng Data
Median $165K
Business Analyst
$44.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Hardware Engineer
$84.8K
Human Resources
$188K
Konsultant sa Pamamahala
$99.5K
Marketing Operations
$70.4K
Mechanical Engineer
$80.7K
Disenyor ng Produkto
$251K
Manager ng Produkto
$126K
Recruiter
$149K
Manager ng Software Engineering
$181K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Signify ay Disenyor ng Produkto at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $251,250. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Signify ay $112,619.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Signify

Kaugnay na mga Kumpanya

  • The Timken Company
  • Kyocera
  • Siemens
  • Honeywell
  • Panasonic
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources