Shopx
    • Tungkol sa

    ShopX is an Indian technology company that enhances digital commerce by providing discounts, rewards, and cashbacks at over 500 Super Saver Stores, benefiting both retailers and consumers.

    https://shopx.in
    Website
    2015
    Taong Naitatag
    420
    Bilang ng mga Empleyado
    $50M-$100M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

