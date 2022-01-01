Direktoryo ng mga Kumpanya
Shopify
Shopify Mga Sweldo

Ang sahod ng Shopify ay mula $40,655 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $367,054 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Shopify. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
L4 $75.4K
L5 $107K
L6 $166K
L7 $244K
L8 $312K

Mobayl Software Inhinyero

Frontend Software Inhinyero

Masin Lerning Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Manager ng Produkto
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Disenyor ng Produkto
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX Disayner

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Manager ng Software Engineering
L7 $264K
L8 $367K
Customer Service
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Data Science Manager
L7 $221K
L8 $279K
Financial Analyst
L5 $90.4K
L6 $121K
Business Analyst
Median $97.9K
Sales Engineer
Median $151K
Business Operations
Median $350K
Marketing Operations
Median $102K
Program Manager
Median $111K
Recruiter
Median $130K
Solution Architect
Median $105K

Data Architect

Cloud Security Architect

Business Operations Manager
Median $106K
Human Resources
Median $90K
Sales
Median $87.4K
Technical Program Manager
Median $115K
Technical Writer
Median $66.7K
Business Development
Median $326K
Product Design Manager
Median $315K
Cybersecurity Analyst
Median $109K
Accountant
$89.6K
Administrative Assistant
$41K
Chief of Staff
$109K
Copywriter
$52.6K
Data Analyst
$164K
Graphic Designer
$149K
Information Technologist (IT)
$104K
Legal
Median $164K
Konsultant sa Pamamahala
$241K
Project Manager
$128K
UX Researcher
Median $100K
Iskedyul ng Vesting

33%

TAON 1

33%

TAON 2

33%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Shopify, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (8.25% quarterly)

  • 33% nag-vest sa 3rd-TAON (8.25% quarterly)

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa Shopify, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (100.00% taunan)

33%

TAON 1

33%

TAON 2

33%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Shopify, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (8.25% quarterly)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (8.25% quarterly)

  • 33% nag-vest sa 3rd-TAON (8.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Shopify ay Manager ng Software Engineering at the L8 level na may taunang kabuuang bayad na $367,054. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Shopify ay $115,333.

