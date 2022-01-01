Direktoryo ng mga Kumpanya
Shopee
Shopee Mga Sweldo

Ang sahod ng Shopee ay mula $13,594 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Development in Indonesia sa mababang hanay hanggang $231,746 para sa isang Inhinyero ng Software in Singapore sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Shopee. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Software Engineer $72.4K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $163K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend Software Inhinyero

Masin Lerning Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

AI Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $84.1K
Data Analyst
Median $57K

Business Analyst
Median $75.8K
Business Development
Median $13.6K
Siyentipiko ng Data
Median $91.2K
Technical Program Manager
Median $74.8K

Teknikal Prohekt Maneher

Human Resources
Median $54.8K
Disenyor ng Produkto
Median $50K
Financial Analyst
Median $60K
Project Manager
Median $38.7K
Recruiter
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Marketing
Median $44.5K
Accountant
$49.8K
Business Operations
$46.9K
Business Operations Manager
$44.7K
Corporate Development
$53.3K
Geological Engineer
$174K
Graphic Designer
$71.2K
Information Technologist (IT)
$44.2K
Legal
$98K
Konsultant sa Pamamahala
$111K
Sales
$41.3K
Manager ng Software Engineering
$225K
UX Researcher
$102K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Shopee, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Shopee ay Inhinyero ng Software at the Senior Expert Software Engineer level na may taunang kabuuang bayad na $231,746. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Shopee ay $70,340.

