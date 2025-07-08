Direktoryo ng mga Kumpanya
Shipwire, a CEVA Logistics Company Mga Sweldo

Ang median salary ng Shipwire, a CEVA Logistics Company ay $223,875 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software . Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Shipwire, a CEVA Logistics Company. Huling na-update: 11/30/2025

Manager ng Inhinyeryang Software
$224K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Shipwire, a CEVA Logistics Company ay Manager ng Inhinyeryang Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $223,875. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Shipwire, a CEVA Logistics Company ay $223,875.

