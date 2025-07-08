Shipwire, a CEVA Logistics Company Mga Sweldo

Ang median salary ng Shipwire, a CEVA Logistics Company ay $223,875 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software . Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Shipwire, a CEVA Logistics Company . Huling na-update: 11/30/2025