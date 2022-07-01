Direktoryo ng mga Kumpanya
Shipwell Mga Sweldo

Ang sahod ng Shipwell ay mula $96,900 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $201,000 para sa isang Data Science Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Shipwell. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $130K

Backend Software Inhinyero

Customer Success
$102K
Data Science Manager
$201K

Disenyor ng Produkto
$96.9K
Manager ng Software Engineering
$161K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

A função com maior remuneração reportada na Shipwell é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shipwell é $130,000.

