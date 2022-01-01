Direktoryo ng mga Kumpanya
Shipper
Shipper Mga Sweldo

Ang sahod ng Shipper ay mula $9,313 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst in Indonesia sa mababang hanay hanggang $138,894 para sa isang Human Resources in Thailand sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Shipper. Huling na-update: 10/14/2025

$160K

Business Analyst
$9.3K
Human Resources
$139K
Manager ng Produkto
$23.5K

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Shipper ay Human Resources at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $138,894. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Shipper ay $23,520.

