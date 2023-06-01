Direktoryo ng mga Kumpanya
Shipamax
    Tungkol sa

    Shipamax provides AI-powered data entry software for the shipping and logistics industry, enabling freight forwarders and logistics companies to automate data entry and save time and money.

    shipamax.com
    Website
    2016
    Taong Naitatag
    20
    Bilang ng mga Empleyado
    $1M-$10M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

