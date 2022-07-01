Shiftsmart Mga Sweldo

Ang sahod ng Shiftsmart ay mula $142,800 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Development sa mababang hanay hanggang $656,625 para sa isang Marketing Operations sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Shiftsmart. Huling na-update: 10/14/2025
What do Product Managers even do?
Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.