ShiftKey Analista ng Cybersecurity Sahod

Ang average na Analista ng Cybersecurity kabuuang kompensasyon sa ShiftKey ay mula PLN 222K hanggang PLN 317K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ShiftKey. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 255K - PLN 298K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 222KPLN 255KPLN 298KPLN 317K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa ShiftKey?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Cybersecurity sa ShiftKey ay may taunang kabuuang bayad na PLN 317,098. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ShiftKey para sa Analista ng Cybersecurity role ay PLN 222,239.

