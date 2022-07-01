Direktoryo ng mga Kumpanya
Shift5 Mga Sweldo

Ang sahod ng Shift5 ay mula $175,272 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $335,921 para sa isang Benta sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Shift5. Huling na-update: 11/29/2025

Benta
$336K
Inhinyero ng Software
$175K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Shift5 ay Benta at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $335,921. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Shift5 ay $255,597.

Iba pang Resources

