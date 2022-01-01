Shift Mga Sweldo

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang sahod ng Shift ay mula $62,093 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $200,000 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Shift. Huling na-update: 10/14/2025

$160K

Business Analyst
$146K
Siyentipiko ng Data
$62.1K
Disenyor ng Produkto
$95.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Manager ng Produkto
Median $200K
Inhinyero ng Software
$89.6K
Manager ng Software Engineering
$89.6K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Shift ay Manager ng Produkto na may taunang kabuuang bayad na $200,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Shift ay $92,513.

Iba pang Resources