SHI International Mga Sweldo

Ang sahod ng SHI International ay mula $40,578 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales in Canada sa mababang hanay hanggang $235,038 para sa isang Solution Architect in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng SHI International. Huling na-update: 10/14/2025
What do Product Managers even do?
Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.