SHI International
SHI International Mga Sweldo

Ang sahod ng SHI International ay mula $40,578 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales in Canada sa mababang hanay hanggang $235,038 para sa isang Solution Architect in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng SHI International. Huling na-update: 10/14/2025

Solution Architect
Median $235K
Inhinyero ng Software
Median $140K
Accountant
Business Development
Customer Success
Information Technologist (IT)
Konsultant sa Pamamahala
Sales
Sales Engineer
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa SHI International ay Solution Architect na may taunang kabuuang bayad na $235,038. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SHI International ay $119,400.

Iba pang Resources