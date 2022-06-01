Direktoryo ng mga Kumpanya
SHI International
    • Tungkol sa

    SHI International Corp., formerly known as Software House International, is a privately owned provider of technology products and services, headquartered in Somerset, New Jersey.

    http://www.shi.com
    Website
    1989
    Taong Naitatag
    5,000
    Bilang ng mga Empleyado
    $10B+
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

