Direktoryo ng mga Kumpanya
Sherwin-Williams
Sherwin-Williams Mga Sweldo

Ang sahod ng Sherwin-Williams ay mula $25,104 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service in Puerto Rico sa mababang hanay hanggang $118,405 para sa isang Marketing Operations in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Sherwin-Williams. Huling na-update: 10/14/2025

Inhinyero ng Software
Median $84.8K

Pul-Stak Software Inhinyero

Sales
Median $50K
Business Analyst
$84.6K

Customer Service
$25.1K
Siyentipiko ng Data
$43.1K
Information Technologist (IT)
$69.7K
Marketing
$85.4K
Marketing Operations
$118K
Mechanical Engineer
$116K
Disenyor ng Produkto
$96.5K
Manager ng Produkto
$99.5K
Project Manager
$100K
Cybersecurity Analyst
$64.7K
Manager ng Software Engineering
$93.5K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Sherwin-Williams ay Marketing Operations at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $118,405. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sherwin-Williams ay $85,137.

Iba pang Resources