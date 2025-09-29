Direktoryo ng mga Kumpanya
Servier
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Sales

  • Lahat ng Sales na Sahod

Servier Sales Sahod

Ang average na Sales kabuuang kompensasyon in Vietnam sa Servier ay mula ₫268.94M hanggang ₫374.59M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Servier. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₫288.15M - ₫339.38M
Vietnam
Karaniwang Range
Posibleng Range
₫268.94M₫288.15M₫339.38M₫374.59M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Sales mga submissions sa Servier para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

₫4.16B

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₫779.94M+ (minsan ₫7.8B+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Servier?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Sales mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

El paquete salarial más alto reportado para un Sales en Servier in Vietnam tiene una compensación total anual de ₫374,593,483. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Servier para el puesto de Sales in Vietnam es ₫268,938,911.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Servier

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Netflix
  • Airbnb
  • Databricks
  • Facebook
  • Uber
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources