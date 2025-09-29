ServiceTitan Disenyor ng Produkto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Disenyor ng Produkto kabuuang kompensasyon in United States sa ServiceTitan ay mula $195K hanggang $273K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ServiceTitan. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$212K - $256K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$195K$212K$256K$273K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa ServiceTitan, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Iba pang Resources