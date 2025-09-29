ServiceNow Technical Program Manager Sahod

Ang Technical Program Manager kompensasyon in United States sa ServiceNow ay mula $153K bawat year para sa IC2 hanggang $467K bawat year para sa IC6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $178K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ServiceNow. Huling na-update: 9/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$153K
$134K
$13.3K
$6.1K
IC3
$189K
$137K
$45K
$7K
IC4
$270K
$161K
$93.3K
$16K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa ServiceNow, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
