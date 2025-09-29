ServiceNow Manager ng Software Engineering Sahod

Ang Manager ng Software Engineering kompensasyon in India sa ServiceNow ay mula ₹8.93M bawat year para sa M3 hanggang ₹15.23M bawat year para sa M5. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹9.92M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ServiceNow. Huling na-update: 9/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹8.93M
₹5.02M
₹3.3M
₹606K
M4
₹11.08M
₹6.73M
₹3.18M
₹1.17M
M5
₹15.23M
₹7.91M
₹6.28M
₹1.04M
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa ServiceNow, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
