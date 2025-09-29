ServiceNow Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa ServiceNow ay mula $155K bawat year para sa IC1 hanggang $478K bawat year para sa IC6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $205K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ServiceNow. Huling na-update: 9/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
IC1
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa ServiceNow, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa ServiceNow, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa ServiceNow, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo