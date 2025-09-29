ServiceNow Sales Sahod

Ang Sales kompensasyon in United States sa ServiceNow ay mula $96.5K bawat year para sa IC1 hanggang $286K bawat year para sa IC6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $188K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ServiceNow. Huling na-update: 9/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
IC1
$83K
$67K
$0
$16K
IC2
$100K
$100K
$0
$0
IC3
$162K
$142K
$12K
$8.5K
IC4
$151K
$128K
$15.2K
$8.6K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa ServiceNow, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
