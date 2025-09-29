Direktoryo ng mga Kumpanya
ServiceNow
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
ServiceNow Recruiter Sahod

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ServiceNow. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹1.9M - ₹2.2M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹1.75M₹1.9M₹2.2M₹2.45M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa ServiceNow, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Iba pang Resources