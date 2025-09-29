ServiceNow Siyentipiko ng Data Sahod

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States sa ServiceNow ay mula $118K bawat year para sa IC1 hanggang $296K bawat year para sa IC4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $252K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ServiceNow. Huling na-update: 9/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
IC1
$118K
$118K
$0
$0
IC2
$217K
$155K
$46.2K
$15.7K
IC3
$213K
$178K
$21.3K
$13.3K
IC4
$296K
$187K
$80.4K
$28.2K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa ServiceNow, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
