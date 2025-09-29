Direktoryo ng mga Kumpanya
Service Management Group
Service Management Group Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in Switzerland sa Service Management Group ay mula CHF 140K hanggang CHF 204K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Service Management Group. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CHF 159K - CHF 185K
Switzerland
Karaniwang Range
Posibleng Range
CHF 140KCHF 159KCHF 185KCHF 204K
Karaniwang Range
Posibleng Range

CHF 160K

Ano ang mga antas ng karera sa Service Management Group?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Service Management Group in Switzerland ay may taunang kabuuang bayad na CHF 203,546. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Service Management Group para sa Manager ng Produkto role in Switzerland ay CHF 140,258.

Iba pang Resources