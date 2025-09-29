Direktoryo ng mga Kumpanya
Service Management Group
Service Management Group Human Resources Sahod

Ang average na Human Resources kabuuang kompensasyon in United Arab Emirates sa Service Management Group ay mula AED 54.9K hanggang AED 76.7K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Service Management Group. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AED 59.5K - AED 72.1K
United Arab Emirates
Karaniwang Range
Posibleng Range
AED 54.9KAED 59.5KAED 72.1KAED 76.7K
Karaniwang Range
Posibleng Range

AED 588K

Ano ang mga antas ng karera sa Service Management Group?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Human Resources at Service Management Group in United Arab Emirates sits at a yearly total compensation of AED 76,692. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Service Management Group for the Human Resources role in United Arab Emirates is AED 54,875.

