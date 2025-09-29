Direktoryo ng mga Kumpanya
Servian
Servian Solution Architect Sahod

Ang median na Solution Architect kompensasyon in Australia package sa Servian ay umabot sa A$156K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Servian. Huling na-update: 9/29/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Kabuuan bawat taon
A$156K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
11 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Servian?

A$249K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Solution Architect at Servian in Australia sits at a yearly total compensation of A$220,929. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Servian for the Solution Architect role in Australia is A$155,700.

