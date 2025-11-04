Direktoryo ng mga Kumpanya
Sendbird
Sendbird Teknologist ng Impormasyon (IT) Sahod

Ang average na Teknologist ng Impormasyon (IT) kabuuang kompensasyon sa Sendbird ay mula ₩41.81M hanggang ₩57.06M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sendbird. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Karaniwang Range
Posibleng Range
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Don't get lowballed

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Sendbird, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) sa Sendbird ay may taunang kabuuang bayad na ₩57,063,840. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sendbird para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) role ay ₩41,814,021.

