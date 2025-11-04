Direktoryo ng mga Kumpanya
Senao Networks Katulong sa Administrasyon Sahod

Ang average na Katulong sa Administrasyon kabuuang kompensasyon in Taiwan sa Senao Networks ay mula NT$547K hanggang NT$777K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Senao Networks. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

NT$622K - NT$737K
Taiwan
Karaniwang Range
Posibleng Range
NT$547KNT$622KNT$737KNT$777K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Senao Networks?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Katulong sa Administrasyon sa Senao Networks in Taiwan ay may taunang kabuuang bayad na NT$777,266. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Senao Networks para sa Katulong sa Administrasyon role in Taiwan ay NT$547,466.

