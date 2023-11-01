Senacor Technologies Mga Sweldo

Ang sahod ng Senacor Technologies ay mula $68,731 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $85,096 para sa isang Konsultant sa Pamamahala sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Senacor Technologies. Huling na-update: 10/25/2025
