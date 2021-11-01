Direktoryo ng mga Kumpanya
Sempra
Sempra Mga Sweldo

Ang sahod ng Sempra ay mula $87,636 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst sa mababang hanay hanggang $223,875 para sa isang Mechanical Engineer sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Sempra. Huling na-update: 10/25/2025

Accountant
$135K
Business Analyst
$119K
Data Analyst
$87.6K

Electrical Engineer
$108K
Mechanical Engineer
$224K
Project Manager
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Inhinyero ng Software
$124K
Technical Program Manager
$181K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Sempra ay Mechanical Engineer at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $223,875. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sempra ay $123,970.

Iba pang Resources