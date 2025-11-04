Selfbook Operasyon ng Tao Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Selfbook
Ang average na Operasyon ng Tao kabuuang kompensasyon sa Selfbook ay mula $109K hanggang $150K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Selfbook. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$118K - $140K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$109K$118K$140K$150K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Selfbook?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Operasyon ng Tao sa Selfbook ay may taunang kabuuang bayad na $149,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Selfbook para sa Operasyon ng Tao role ay $109,200.

