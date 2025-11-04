Direktoryo ng mga Kumpanya
Selfbook
Selfbook Disenyer ng Graphics Sahod

Ang average na Disenyer ng Graphics kabuuang kompensasyon in Georgia sa Selfbook ay mula GEL 281K hanggang GEL 408K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Selfbook. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

GEL 319K - GEL 370K
Georgia
Karaniwang Range
Posibleng Range
GEL 281KGEL 319KGEL 370KGEL 408K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Selfbook?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyer ng Graphics sa Selfbook in Georgia ay may taunang kabuuang bayad na GEL 408,212. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Selfbook para sa Disenyer ng Graphics role in Georgia ay GEL 281,289.

Iba pang Resources