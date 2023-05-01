Direktoryo ng mga Kumpanya
Self
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Self Mga Sweldo

Ang sahod ng Self ay mula $8,437 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst in India sa mababang hanay hanggang $752,555 para sa isang Manager ng Produkto in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Self. Huling na-update: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
Median $120K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Accountant
$9.4K
Administrative Assistant
$103K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Business Operations
$201K
Data Analyst
$8.4K
Hardware Engineer
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Konsultant sa Pamamahala
$71.4K
Marketing
$106K
Disenyor ng Produkto
$100K
Manager ng Produkto
$753K
Project Manager
$131K
Sales
$23.2K
Technical Program Manager
$249K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Self ay Manager ng Produkto at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $752,555. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Self ay $104,849.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Self

Kaugnay na mga Kumpanya

  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Tesla
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources