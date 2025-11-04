Direktoryo ng mga Kumpanya
Selerix Systems
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

Selerix Systems Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Belarus sa Selerix Systems ay mula BYN 51K hanggang BYN 72.8K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Selerix Systems. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

BYN 58.5K - BYN 68.4K
Belarus
Karaniwang Range
Posibleng Range
BYN 51KBYN 58.5KBYN 68.4KBYN 72.8K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Inhinyero ng Software mga submissions sa Selerix Systems para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+BYN 194K
Robinhood logo
+BYN 298K
Stripe logo
+BYN 66.9K
Datadog logo
+BYN 117K
Verily logo
+BYN 73.6K
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Selerix Systems?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Selerix Systems in Belarus ay may taunang kabuuang bayad na BYN 72,772. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Selerix Systems para sa Inhinyero ng Software role in Belarus ay BYN 51,003.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Selerix Systems

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Lyft
  • Tesla
  • Coinbase
  • Intuit
  • Uber
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources