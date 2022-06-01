Direktoryo ng mga Kumpanya
SEI
SEI Mga Sweldo

Ang sahod ng SEI ay mula $65,097 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Financial Analyst in Ireland sa mababang hanay hanggang $194,025 para sa isang Siyentipiko ng Data in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng SEI. Huling na-update: 10/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Accountant
$65.1K
Siyentipiko ng Data
$194K
Financial Analyst
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Konsultant sa Pamamahala
$149K
Manager ng Produkto
$112K
Inhinyero ng Software
$154K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa SEI ay Siyentipiko ng Data at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $194,025. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SEI ay $149,250.

