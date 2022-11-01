Direktoryo ng mga Kumpanya
SEI Investments
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

SEI Investments Mga Sweldo

Ang sahod ng SEI Investments ay mula $24,556 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $155,000 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng SEI Investments. Huling na-update: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Business Analyst
Median $100K
Manager ng Produkto
Median $155K
Inhinyero ng Software
Median $24.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Accountant
$74.6K
Administrative Assistant
$42.9K
Business Operations
$49.2K
Financial Analyst
$50K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa SEI Investments ay Manager ng Produkto na may taunang kabuuang bayad na $155,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SEI Investments ay $49,980.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa SEI Investments

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Netflix
  • Flipkart
  • Intuit
  • Stripe
  • Square
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources