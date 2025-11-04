Direktoryo ng mga Kumpanya
Segari
Segari Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Indonesia sa Segari ay mula IDR 159.08M hanggang IDR 217.09M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Segari. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

IDR 170.3M - IDR 205.86M
Indonesia
Karaniwang Range
Posibleng Range
IDR 159.08MIDR 170.3MIDR 205.86MIDR 217.09M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Segari?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Segari in Indonesia ay may taunang kabuuang bayad na IDR 217,091,401. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Segari para sa Inhinyero ng Software role in Indonesia ay IDR 159,075,595.

