Segantii Capital Management Analista ng Pananalapi Sahod

Ang average na Analista ng Pananalapi kabuuang kompensasyon in Hong Kong (SAR) sa Segantii Capital Management ay mula HK$3.26M hanggang HK$4.46M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Segantii Capital Management. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

HK$3.53M - HK$4.19M
Hong Kong (SAR)
Karaniwang Range
Posibleng Range
HK$3.26MHK$3.53MHK$4.19MHK$4.46M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Segantii Capital Management?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Pananalapi sa Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) ay may taunang kabuuang bayad na HKHK$34,642,970. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Segantii Capital Management para sa Analista ng Pananalapi role in Hong Kong (SAR) ay HKHK$25,304,430.

