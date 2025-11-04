SeekOut Manager ng Produkto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in United States sa SeekOut ay mula $203K hanggang $284K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SeekOut. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$221K - $267K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$203K$221K$267K$284K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa SeekOut, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa SeekOut in United States ay may taunang kabuuang bayad na $284,200. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SeekOut para sa Manager ng Produkto role in United States ay $203,350.

