Securonix Teknologist ng Impormasyon (IT) Sahod

Ang average na Teknologist ng Impormasyon (IT) kabuuang kompensasyon sa Securonix ay mula ₹7.77M hanggang ₹11.28M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Securonix. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹8.81M - ₹10.24M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹7.77M₹8.81M₹10.24M₹11.28M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Securonix?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) sa Securonix ay may taunang kabuuang bayad na ₹11,277,669. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Securonix para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) role ay ₹7,771,167.

