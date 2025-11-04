Security Compass Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in Canada sa Security Compass ay mula CA$147K hanggang CA$208K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Security Compass. Huling na-update: 11/4/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!