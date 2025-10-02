Scotiabank Manager ng Software Engineering Sahod sa Greater Toronto Area

Ang Manager ng Software Engineering kompensasyon in Greater Toronto Area sa Scotiabank ay mula CA$126K bawat year hanggang CA$181K. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Toronto Area package ay umabot sa CA$138K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Scotiabank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
