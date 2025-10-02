Scotiabank Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Toronto Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Toronto Area sa Scotiabank ay mula CA$90.2K bawat year para sa L6 hanggang CA$184K bawat year para sa L9. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Toronto Area package ay umabot sa CA$120K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Scotiabank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
