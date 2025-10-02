Scotiabank Inhinyero ng Software Sahod sa Colombia

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Colombia sa Scotiabank ay mula COP 184.06M bawat year para sa L6 hanggang COP 130.87M bawat year para sa L7. Ang median na yearng kompensasyon in Colombia package ay umabot sa COP 130.15M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Scotiabank. Huling na-update: 10/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
