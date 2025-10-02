Direktoryo ng mga Kumpanya
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Colombia

Scotiabank Inhinyero ng Software Sahod sa Colombia

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Colombia sa Scotiabank ay mula COP 184.06M bawat year para sa L6 hanggang COP 130.87M bawat year para sa L7. Ang median na yearng kompensasyon in Colombia package ay umabot sa COP 130.15M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Scotiabank. Huling na-update: 10/2/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L6
(Entry Level)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Scotiabank in Colombia ay may taunang kabuuang bayad na COP 269,354,338. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Scotiabank para sa Inhinyero ng Software role in Colombia ay COP 126,473,950.

