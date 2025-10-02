Direktoryo ng mga Kumpanya
Scotiabank
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Sales

  • Lahat ng Sales na Sahod

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Sales Sahod sa Greater Toronto Area

Ang median na Sales kompensasyon in Greater Toronto Area package sa Scotiabank ay umabot sa CA$216K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Scotiabank. Huling na-update: 10/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Scotiabank
Sales
Toronto, ON, Canada
Kabuuan bawat taon
CA$216K
Antas
-
Pangunahing Sahod
CA$161K
Stock (/yr)
CA$21.8K
Bonus
CA$32.7K
Mga taon sa kumpanya
15 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
15 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Scotiabank?

CA$225K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang CA$42.2K+ (minsan CA$422K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Sales mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Sales sa Scotiabank in Greater Toronto Area ay may taunang kabuuang bayad na CA$252,460. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Scotiabank para sa Sales role in Greater Toronto Area ay CA$181,704.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Scotiabank

Kaugnay na mga Kumpanya

  • RBC
  • Deutsche Bank
  • KeyBank
  • JPMorgan Chase
  • Bank of America
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources